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Ру Тат
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Политика
12 февраля 2023  12:10

Die Zeit: Столтенберг может покинуть пост генсека НАТО этой осенью

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий — они истекают 30 сентября этого года. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на Die Zeit.

«У него нет намерений добиваться еще одного продления мандата», — заметила изданию представитель Североатлантического альянса Оана Лунгески.

Ранее Столтенберг уже трижды продлевал свои полномочия и занимает этот пост уже на протяжении почти девяти лет.

Тем не менее, как добавляет Welt am Sonntag, между странами альянса имеется неформальное соглашение о продлении полномочий Столтенберга до весны 2024 года, чтобы он стал председателем саммита НАТО в Вашингтоне. Помимо этого, учитываются его «выдающиеся заслуги» на посту генерального секретаря, в частности во время конфликта на Украине.

Источники добавляют, что после ухода с должности Столтенберг может встать во главе Всемирного банка.

#НАТО #йенс столтенберг
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