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Die Welt: ВСУ готовятся к новому контрнаступлению в 2024 году
В 2024 году Вооруженные силы Украины вновь рассчитывают перейти в контрнаступление, сообщает Die Welt со ссылкой на эксперта в области политической безопасности, советника по политическим вопросам Нико Ланге.
По его словам, сейчас ВСУ готовят ресурсы для нового контрнаступа, главным направлением которого станет Херсон. О подготовке говорит вооружение, переданное Киеву Вашингтоном: танки Abrams, БПЛА, вертолеты Black Hawk и Apache и другие.
Эксперт подчеркнул, что летом Украина уже пыталась перейти в наступление с применением танков Leopard из ФРГ и боевых машин пехоты Bradley из США. Однако западная техника не помогла предотвратить катастрофу.
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