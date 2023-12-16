Die Welt: ВСУ готовятся к новому контрнаступлению в 2024 году

В 2024 году Вооруженные силы Украины вновь рассчитывают перейти в контрнаступление, сообщает Die Welt со ссылкой на эксперта в области политической безопасности, советника по политическим вопросам Нико Ланге.

По его словам, сейчас ВСУ готовят ресурсы для нового контрнаступа, главным направлением которого станет Херсон. О подготовке говорит вооружение, переданное Киеву Вашингтоном: танки Abrams, БПЛА, вертолеты Black Hawk и Apache и другие.

Эксперт подчеркнул, что летом Украина уже пыталась перейти в наступление с применением танков Leopard из ФРГ и боевых машин пехоты Bradley из США. Однако западная техника не помогла предотвратить катастрофу.