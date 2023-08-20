Чтобы добиться успеха в конфликте с Россией, Украине нужно мобилизовать до 3 млн человек. Об этом заявил автор статьи, опубликованной в газете Die Welt.

По его мнению, достичь такой численности Вооруженных сил возможно, хотя население страны «правда, сократилось».

«Имея такую войсковую мощь, Украина могла бы выигрывать битвы и освободить свою территорию старомодным способом — в войне на истощение, как в большинстве европейских войн за независимость», — полагает автор.

Он добавил, что без увеличения численности ВСУ Киев не добьется ощутимых успехов. Не помогут этому ни высокоточное оружие, ни атаки беспилотников, ни переоцененные танки Leopard . От них будет польза лишь в том случае, если будут заняты стратегически значимые цели.

«Что касается российской экономики, то новости, правда, мрачные, но недостаточно мрачные. Война не закончится по причине экономической капитуляции России», — подытожил автор статьи.