Die Welt: План Германии экономить газ провалился из-за наступивших холодов

Планы Германии по жесткой экономии газа провалились из-за наступления серьезных холодов. Об этом пишут журналисты Die Welt, передает РИА Новости.

Отмечается, что температура в стране впервые за эту зиму упала более чем на 1% за сутки. Морозы оказали влияние на объем потребляемого топлива в домохозяйствах. Несмотря на то, что использование газа все еще на 13% ниже прошлогодних показателей, немцы потребляли на 14% больше газа по сравнению с предыдущей неделей. В Федеральном сетевом агентстве заявили, что цели по экономии не удалось достичь.

«Мы потеряли целый процентный пункт в хранилищах газа в понедельник, так что пока это должно оставаться исключением», – сказал в срочном предупреждении для жителей Германии руководитель агентства Клаус Мюллер и попросил граждан быть осторожными с потреблением газа.

Авторы статьи пишут, что имеющихся запасов голубого топлива должно хватить на эту зиму, но немецкие власти беспокоятся о следующих заморозках, которые Европа встретит без российского топлива.

«В 2023 году без российского газа хранилища придется снова максимально заполнять. Поэтому Мюллер призвал граждан экономить как можно больше газа», — заявляют журналисты.