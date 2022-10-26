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Политика
26 октября 2022  13:11

Die Welt: Отношения Германии и Франции — на дне, Париж называет ФРГ страной-эгоистом

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Разногласия французского президента Эммануэля Макрона с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и критика в адрес последнего могут привести к окончательному разрыву отношений между Берлином и Парижем. Такой вывод сделали авторы немецкого Die Welt, передает РИА Новости.

«Отношения двух стран находятся на дне: вечные споры о ценах на энергоносители, военных проектах и трубопроводе MidCat из Испании во Францию», — перечислено в материале. 

Автор Мартина Мейстер отмечает, что отношение французов к Германии после решения Шольца о поддержке собственной экономики в объеме 200 млрд евро значительно ухудшилось.

«Грубый тон французских СМИ в отношении ФРГ говорит о конце идиллии, — резюмирует Мейстер. — Германию во Франции называют одиноким гонщиком, страной-эгоистом, которая не заботится о своих партнерах».

Автор поясняет, что Макрон с помощью критики пытался загнать Шольца в угол, давая понять, что с мнением Парижа нужно считаться. Французский лидер может унизить канцлера ФРГ, отказав ему в совместной пресс-конференции по итогам предстоящей встречи в Париже.

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