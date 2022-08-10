Die Welt: Глава МВД Германии извинилась за неуместно веселые фотографии с Виталием Кличко

Глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер принесла извинения за фотографию, на которой она вместе с мэром Киева Виталием Кличко пьет шампанское во время июльского визита в украинскую столицу, пишет Die Welt.

На снимке также запечатлен министр труда и социальной политики Хубертус Хайль. Все они весело смеются.

«Нас пригласили на вечер с послом и с мэром Киева Виталием Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Потому что это выражает все, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны», – сказала Фезер. По ее словам, в целом фотография соответствует атмосфере в украинской столице, где люди «ходят за покупками, высаживают цветы в общественных местах».

«Люди ходят в бары, сидят в кафе, занимаются своими делами», – добавила она.

При этом читатели издания возмутились снимками и заявили о лицемерии министра, так как подобные визиты на Украину оплачиваются за счет налогоплательщиков, уточняет РИА Новости. Они считают, что министр больше сожалеет не о самом поступке, а том, что он стал достоянием общественности.

«Когда во время визита немецкого политика в Киев хлопают пробки от шампанского, немецкому налогоплательщику становится дорого», – пишет читательница под ником Christa M.

Напомним, Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. На этом фоне западные страны наращивают поставки вооружения Киеву. В частности, недавно Германия поставила Украине обещанные ракетные системы залпового огня Mars II и три дополнительные системы Panzerhaubitze 2000.