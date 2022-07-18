Die Welt: Баден-Баден опустел без российских туристов

Небольшой курортный город Баден-Баден в германской земле Баден-Вюртемберг после начала специальной военной операции РФ на Украине остался без российских туристов. Об этом пишет газета Die Welt (на публикацию обратило внимание РИА Новости).

Курорт более 200 лет был местом притяжения российских туристов — с того момента, как баденская принцесса Луиза вышла замуж за будущего российского императора Александра I. Здесь бывали такие классики русской литературы, как Тургенев и Достоевский. После распада Советского Союза здесь побывал Президент РФ Борис Ельцин, и вскоре интерес гостей из России к городу возродился.

Издание отмечает, что сейчас ситуация изменилась. Из курхауса (зала для оздоровительных водных процедур — прим. Т-и) убрали российский флаг, а ратуша Баден-Бадена вывесила флаг украинский. Город приостановил партнерские отношения с Ялтой и Сочи, местный концертный зал дистанцировался от дирижера Валерия Гергиева, потому что тот не осудил действия Президента России Владимира Путина. Также было отменено выступление певицы Анны Нетребко с Берлинским симфоническим оркестром.

Руководительница местной туристической службы Нора Ваггерсхаузен выразила озабоченность тем, что врачи, музеи, отели и бутики города пострадают от утраты богатых клиентов из РФ. Впрочем, это ее высказывание вызвало резкую реакцию со стороны критиков, которые посчитали подобные жалобы неуместными.

При этом городские маркетологи оценивают ситуацию не слишком пессимистично. По их данным, поток российских гостей уменьшался все последние годы, а потери компенсировали приезжие из других стран.

По словам владелицы одного из бутиков Моники Шульц, раньше местный бизнес «хорошо жил благодаря русским», но их интерес уже давно привлекают иные страны. О прежней роли приезжих из России для Баден-Бадена «наверное, придется забыть на обозримое будущее, а возможно, и навсегда», резюмирует Die Welt.