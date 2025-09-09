Диджитал-эксперт предупредила о потенциальном вреде цифрового детокса

Полный цифровой детокс может не уменьшить, а, напротив, увеличить тревожность – из-за исчезновения иллюзии контроля. Об этом рассказала эксперт по цифровым коммуникациям, цифровому этикету, деловой переписке, преподаватель РАНХиГС и автор Telegram-канала «Цифровой этикет» Ольга Лукинова в беседе с «Радио 1».

Специалист согласилась с тем, что, например, отсутствие Wi-Fi в заведении, чтобы люди больше общались оффлайн, действительно может помочь отдохнуть от цифровой реальности, но предупредила о потенциальных негативных последствиях.

«<...> общество в наше время такое тревожное, что мало кто может позволить себе совершенно отключиться. Иногда полный детокс приводит к еще большей тревожности. Начинает казаться, что что-то происходит, а контролировать не получается», – подчеркнула она.

Соответственно, по мнению Лукиновой, мягкий вариант цифрового детокса, когда человек контролирует, какие уведомления он получает, а какие нет, более оптимален. «Тогда управление у него в руках. Это намного лучше и мягче радикального отключения от внешнего мира», – резюмировала она.