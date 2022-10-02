Диана Сафарова: «Мы дарим голос людям с ОВЗ, делаем их видимыми для общества»

Кросс-жанровые и иммерсивные спектакли, экспериментальная лаборатория для начинающих режиссеров и зрительский сайт-специфик театр – только малая часть жанров, в которых работает фонд «Живой город». О дальнейших планах развития собственных площадок и новых проектах в Казани рассказала соучредитель фонда – арт-менеджер, режиссер Диана Сафарова.

Диана Сафарова: «Мы все еще глубоко погружены в изучение театра горожан, в октябре будем проводить лабораторию, куда сейчас объявили опен-колл для лидеров различных сообществ города» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В Татарстане появляются наши единомышленники»

— Диана, при создании театральной площадки МОÑ вы придерживались двух основных направлений — театр горожан и развитие современного национального театра. За время существования площадки ее концепция изменилась?

— Мы каждый год пересматриваем миссию площадки и спрашиваем себя: что поменялось? Пока мы движемся намеченным направлением. Мы все еще глубоко погружены в изучение театра горожан, в октябре будем проводить лабораторию, куда сейчас объявили опен-колл для лидеров различных сообществ города.

Современный национальный театр и вообще работа над вопросами идентичности также остаются приоритетными. Кроме того, представители творческого объединения «Алиф», которые являются нашими полноценными соавторами в развитии площадки MOÑ, ведут постоянный поиск ответов на вопрос «как сделать национальный театр современным и актуальным?».

— Театральная площадка MOÑ — пожалуй, одно из немногих пространств, активно работающее над кросс-жанровыми спектаклями. Здесь ищут новый театральный язык и способы общения со зрителем. Что вы можете сказать о современных театральных тенденциях — к чему вы пришли и куда движетесь?

— Оценивать то, к чему мы пришли, мне кажется, еще рано. Главная задача нас как фонда «Живой город» всегда была давать как можно больше точек входа для местных театральных авторов в поиске нового театрального языка. Здесь важно оставаться собой и отвечать на те вопросы, которые действительно тебя волнуют.

Современные театральные тенденции — понятие растяжимое. Они везде очень разные. Например, нельзя сравнить площадку с отсутствием зрительного зала вроде «Особняка Демидова» с классическим театром с колоннами, сценой и оркестровой ямой. Мне кажется, именно сейчас мы подошли к такому этапу, когда все три наши пространства не схожи, методы работы на них — максимально различны. Главное, не останавливаться в этом развитии.

— А если говорить о развитии современного театра в Татарстане в целом, на ваш взгляд, есть ли те, кто активно занимается этим вопросом и на чей опыт вы бы оглянулись?

— Оглядываться на кого-то не совсем продуктивно. Как режиссера меня вдохновляют работы коллег, сделанные в очень разных формах. Как продюсера и соучредителя фонда «Живой город» — любой автор, который создает интересные проекты в Казани, сразу же привлекает мое внимание.

Всегда интересно наблюдать, например, как «Театр Акт» никогда не останавливаются в эксперименте. В октябре мы снова покажем их исследование Homo Digitalis. Или театральная площадка «Аулак» в Альметьевске. Ее куратор — Эльвира Галеева проходила практику в MOÑ, и мы рады будем создавать совместные проекты. Надеюсь, что мы окажемся друг другу полезны. Приятно осознавать, что в Татарстане появляются наши единомышленники.

«Входили в сезон очень плавно. Начали его с «Бию киче», запустив тем самым серию вечеров, соединяющих современное перформативное искусство и татарскую культуру» Фото: monkazan.ru

«Мы верим, что в будущем для людей с ОВЗ не будет никаких ограничений»

— В спектаклях MOÑ часто задействованы непрофессиональные актеры — люди с ОВЗ. Сами актеры признаются — для них участие в спектаклях стало чем-то большим, чем просто терапия. А что их участие значит для MOÑ?

— Для нас работа с инклюзией – необходимая часть театра. В идеальной картине мира, когда-нибудь через много лет, мы сможем перестать разделять людей по физическим признакам. А развитие технологий будет таким, что всякий спектакль сможет посмотреть любой человек, даже если он, к примеру, не видит или не слышит.

Мы верим, что в этом будущем для людей с ОВЗ не будет никаких ограничений для того, чтобы стать профессиональными актерами. Думаю, в этом и есть наша миссия, в развитии инклюзивного театра, сейчас. Мы дарим голос таким людям, площадку, делаем их видимыми для общества.

— С чего планируете открыть сезон и каких новинок ждать зрителям?

— В MOÑ мы входили в сезон очень плавно. Начали его с «Бию киче», запустив тем самым серию вечеров, соединяющих современное перформативное искусство и татарскую культуру. И снова вернулись к спектаклю — визитной карточке площадки — русско-татарскому ситкому «Моң». У нас изменения в составе, теперь третьей участницей вместе с Настей Радвогиной и Нурбеком Батуллой стала Айгуль Ахметова.

Из премьер уже запланирован в конце ноября спектакль «Диалог» режиссера Романа Феодори, который был поддержан Российским фондом культуры как победитель конкурса. В центре повествования взаимоотношения отца и сына. Идея принадлежит Нурбеку Батулле, который через спектакль говорит со своим отцом, писателем Рабитом Батуллой.

Еще в конце сентября на финальный этап кастинга к нам приезжает Анна Викторова, наш давний друг, режиссер питерского театра «Кукфо». Премьеру детского спектакля Ани планируем тоже в ближайшие полгода.

— Планируется ли запуск новых фестивальных проектов?

— Про фестивали пока не отвечу, а вот лаборатории и запуск исследовательского процесса точно планируем. В октябре, как я уже говорила, лаборатория «Театра горожан» в MOÑ, в сентябре мы возвращали читки современной драматургии в «Угол», хотелось бы продолжать. В общем, планируем развивать внутренние процессы.

«Снова вернулись к спектаклю — визитной карточке площадки — русско-татарскому ситкому «Моң» Фото: monkazan.ru

«Стараемся давать дорогу проектам, у которых пока нет опыта»

— Что по поводу гастрольной деятельности?

— Гастроли сейчас для нас всегда сопряжены с участием в фестивалях, в обозримом будущем мы планируем поехать в Нижний Новгород на фестиваль «Театральная стрелка». В параллельной программе участвует экспериментальный спектакль «Сережа» театральной резиденции «Особняк Демидова».

В ноябре в гости в театральный центр «Космос» отправится спектакль «Чын татар». Два проекта «Космоса» у себя мы принимали в августе. Пластический перформанс «sak-sok» уже побывал на фестивале Open Look в Петербурге и в скором времени поедет в Екатеринбург на фестиваль «Свой», туда же отправится спектакль «Дөр».

«В ноябре в гости в театральный центр «Космос» отправится спектакль «Чын татар» Фото: monkazan.ru

— Театральная площадка MOÑ выросла из лаборатории «Угол». Тогда накопленный репертуар мешал развиваться ему как экспериментальной площадке для молодых ребят. «Освободившись» от него, как сегодня поживает «Угол»?

— «Угол» развивается весело и задорно — вот, кажется, лучшее определение процессов, которые там происходят. Появляются новые спектакли, из последнего — премьера режиссера Майи Дороженко «Школа для дураков», поставленная третьим русским драматическим курсом КТУ.

К нам возвращается режиссер Катя Пилат, которая будет работать над спектаклем «Ай, боюсь!» — это еще один грант, который выиграла наша команда на Всероссийском конкурсе по поддержке молодой режиссуры Российского фонда культуры. Ставить она будет с той же командой, с которой делала спектакль «Генрих + Я».

В «Угол» приходят новые резиденты — появились пластические спектакли проекта «Нетанцы», планируются очень экспериментальные проекты, вроде спектакля-подкаста Burnout, который создавала одна из кураторок «Угла» – Дарья Андреева.

— Как можно стать резидентом «Угла»?

— Мы исследуем в «Углу» творческий язык молодого поколения, тех, кому сейчас от 17 до 30, стараемся давать дорогу проектам, у которых пока нет опыта, но есть огромное желание и потенциал. Заполнить заявку на сайте, и если ваш проект соответствует миссии «Угла», мы будем искать способ его осуществить.

Иммерсивный спектакль-путешествие «Анна Каренина» по роману Л. Н. Толстого. Зрители свободно перемещаются по «Особняку Демидова», где разворачивается действие романа Фото: zhivoygorod.io

«В “Особняке Демидова” мы менее ограничены в своей фантазии и выдумывании сюжетов»

— В последнее время фонд «Живой город» стал активно развивать «Особняк Демидова», превращая его в культурный центр. Что уже удалось сделать и какая работа еще предстоит?

— В первую очередь появились новые спектакли на площадке, они очень разные и играются в разных локациях Особняка. Это большая работа всей команды резиденции. За последние два года мы провели две лаборатории «Особняк. Трансформация», которые принесли в сюда новые спектакли. Учитывая ближайшие премьеры, у нас восемь спектаклей в репертуаре, и в конце года планируется масштабный проект с режиссером Айдаром Заббаровым по пьесе Водолазкина «Музей». Теперь самая важная задача — успевать этот репертуар регулярно играть.

— Чем театральная деятельность в «Особняке Демидова» принципиально отлична от той, которая проводится на театральной площадке MOÑ?

— У этих площадок разные миссии. В «Особняке Демидова» мы занимаемся зрительским сайт-специфик театром. Здесь мы переосмысляем классические сюжеты, здесь много актерства, игры. Все-таки MOÑ — это куда больше про документирование реальности, тогда как в особняке мы менее ограничены в своей фантазии и выдумывании сюжетов.

— В свое время «Каренина» произвела фурор, и местная интеллигенция только и говорила о ней. Насколько сейчас популярен спектакль и планируете ли его «оживлять», трансформировать?..

— «Анна Каренина» каждый год как театральный вуз выпускает в мир артистов, которые проходят опыт работы в иммерсивном проекте, и им уже ничего не страшно после такого. А на смену тем, кто уехал в другие города или же поступил на службу в театр, приходят новые артисты. А новые артисты — это всегда обновление.

Мы играем два-три спектакля в месяц, и каждый раз за несколько дней до даты показа билеты уже заканчиваются, из чего мы можем сделать вывод, что интерес к постановке не угасает. Трансформируется ли он? Да, конечно. В этом году нам исполнится четыре года, и каждый новый показ все еще не похож на предыдущий.

— Останется ли она единственным в своем роде спектаклем в Казани или уже возникали идеи о грандиозном проекте подобно «Карениной»?

— Идеи есть всегда. Вопрос в возможностях их воплощений. Сейчас же мы готовы озвучить планы лишь на ближайшее полугодие, до наступления Нового года.

Но могу сказать, что у нас готовится большой проект, в котором я планирую выступить режиссером, но о нем я буду готова рассказывать чуть позже. Будет повод увидеться вновь.