Диана Сафарова дала старт второму театральному проекту в селах «Видимо-невидимо»

Соучредители фонда «Живой город» Инна Яркова и Диана Сафарова на пресс-конференции в Национальной библиотеке РТ анонсировали старт второго сезона театрально-педагогического проекта «Видимо-невидимо» для школьников сельских школ республики.

Двадцать пятого октября три команды наставников, каждая из которых будет состоять из режиссера, драматурга и хореографа, отправятся в села Нуринер, Бурбаш и Ципья Балтасинского района Татарстана. В течение шести дней они по четыре часа будут проводить со школьниками театральные лаборатории, чтобы создать эскизы постановок. 31 октября их смогут увидеть односельчане ребят, а 3 ноября свои мини-спектакли школьники представят на сцене театральной площадки MOÑ в Казани.

Впервые, напомнила Диана Сафарова, проект «Видимо-невидимо» прошел в прошлом году, тогда он был реализован при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив. В этом году проект реализуется при участии благотворительного фонда одной из крупнейших компаний Татарстана и Министерства образования региона, подчеркнула она.

«Актуализировать жизнь в селах родной земли — такую задачу ставит себе проект „Видимо-невидимо“», — пояснила Инна Яркова. Поэтому заявки на участие в нем принимались от деревенских и сельских школ.

«Сейчас модно путешествовать по малым городам, но часто люди не добираются до деревень и сел, а там и кипит настоящая жизнь! Второе: нам важно поговорить с детьми и подростками. Это то, о чем часто и много рассуждают, но до настоящего диалога не доходит. Но это не конкурс талантов — кто лучше поет или выше прыгает. Нам важен каждый желающий, и важно создать современный и модный театр. Так что если мы видим желание и задор, поддержку взрослых, то вцепляемся в эту команду и старательно работаем с ней», — сказала Яркова.

Она также отметила, что социальная составляющая проекта первостепенна, однако и в качестве наставников школьников организаторы привлекают «самых классных драматургов, музыкантов и режиссеров». «Мы вместе делаем классные вещи», — заверила она.

В прошлом году на проект поступило 35 заявок. Отобрали четыре ­ — из сел Новотроицкое Тукаевского района, Богородское Пестречинского района, Киять и Яңа Чәчкәп Буинского района. Со школьниками работали в начале летних каникул, в июне. Итогом стали 30–40-минутные спектакли «Яблоневый сад», «Киятская коса», «Так се вечеринка» и «Чисто чиста».

В этом году проведение театрально-образовательных занятий со школьниками запланировано на время осенних каникул. А три татароязычные школы из Балтасинского района республики были отобраны в проект из более чем 40 заявок по единственному критерию — убедительности мотивационного письма к заявке на участие, объяснила «Татар-информу» пиар-директор фонда «Живой город» Валерия Завьялова.

Поучаствовать в проекте захотели школьники с 5-го по 11-й класс. С ними по методу «театра горожан» (театральные игры на развитие личности, коммуникативных навыков, воображения, осознанности) буду заниматься и ставить сценки казанские режиссеры и драматурги Дина Сафина, Булат Минкин, Камила Растумханова, режиссеры и педагоги Дарья Гуськова и Юрий Блинов, хореограф Эдуард Хабибуллин. Продюсирует проект Надежда Конорева из Москвы.

Дина Сафина сообщила, что ее команда наставников не будет ставить школьникам задачу выходить на сцену и говорить, ведь свою энергию подростки могут выплеснуть, например, и в форме танца. Порассуждать этой группе учеников предложат над темой подростковых страхов.

Команда Камилы Растумхановой планирует обсудить со своей группой школьников тему детского и подросткового голоса. Юрий Блинов подчеркнул, что ждет от поездки нового опыта прежде всего для себя самого.

«Встреча с подростками — это возможность стать ближе с реальностью. Наша идея — не навязывать режиссерскую фантазию. Я как нейропсихолог понимаю значимость тела, самовыражения через тело, чтобы каждый подросток мог раскрепоститься. Если в нашей работе вообще будут слова, татарский не гарантируем. Нам досталась очень интересная школа: в ней учатся удмурты, марийцы… И ведь нередко мы можем тот или иной язык не понимать, но есть хореография, музыка... Так что, возможно, татарская культура будет представлена, но не в формате фонем», — предположил Блинов.

В каждой группе, как предполагают организаторы проекта, к его финалу останутся 13–15 человек. После показа постановок 3 ноября на сцене театральной площадки MOÑ в Казани на следующий день ребят ждет культурная программа, охватывающая знаковые места столицы Татарстана.