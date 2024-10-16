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Диана Сафарова анонсировала «трансформацию сцены» в особняке Демидова
Соучредитель фонда поддержки современного искусства «Живой город», продюсер, режиссер и актриса Диана Сафарова на пресс-конференции в Национальной библиотеке РТ сообщила о предстоящей реконструкции сцены в особняке Демидова в Казани. Памятник архитектуры на протяжении последних шести лет был площадкой для иммерсивного спектакля «Анна Каренина».
«В этом году мы отмечаем шестилетие иммерсивного спектакля „Анна Каренина” и тут же закрываем его. К этому мы приурочили розыгрыши VIP-билетов на спектакль, а также съемки документального фильма о нем, который выйдет в декабре. Кроме того, мы покажем закулисье особняка — будем проводить экскурсии в тайны спектакля, одну экскурсию в ноябре проведу я. До декабря состоятся около восьми таких экскурсий. Еще мы планируем небольшую трансформацию сцены, поскольку поезд уедет из особняка», — отметила Сафарова.
При этом она подчеркнула, что новый большой проект в ближайшее время в особняке Демидова запускать не планируется. Здание за шесть лет обжито театром настолько, пояснила соучредитель фонда «Живой город» Инна Яркова, что стало специфичным пространством, в котором к тому же существует к настоящему моменту достаточно большой репертуар помимо «Анны Карениной».
«Запускать новый большой проект — это значит весь остальной репертуар похоронить», — констатировала Яркова.
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