Диана Гурцкая на творческой встрече в Казани: Сцена, музыка,творчество меня очень спасают

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Народная артистка РФ Диана Гурцкая провела творческую встречу с участниками XV Международного благотворительного фестиваля «Белая трость» на которой рассказала, как творчество стало делом всей ее жизни.

«Творчество — это моя жизнь, меня вдохновляет всё, чем я занимаюсь и без этого ничего бы не случилось», – поделилась певица

Большие планы - большая нагрузка, но даже несмотря на это Диане Гурцкой удаётся успевать всё, а ведь она и наставник, и благотворитель, и мама, и творческий человек. Для того, чтобы успевать всё артистка выявила для себя особый, но в то же время простой секрет - нужно любить то, чем ты занимаешься.

«Когда ты горишь тем, что делаешь, а также любишь свою работу, профессию, людей и детей, тогда может получиться всё, в этом и заключается главный секрет и никакая нагрузка не страшна. Я безумно люблю музыку, сцену и своих зрителей. Для меня моя деятельность — это большое счастье, это моя жизнь», – откровенно признается участникам Диана Гурцкая.

График у народной артистки тоже загруженный, но даже небольшое количество сна и отдыха никак не расстраивает её, а наоборот мотивирует и вдохновляет на дальнейшие проекты и творческие победы. Всё своё время она отдаёт музыке, работе, семье и детям.

«Когда есть вдохновение и понимание того, что тебя ждут такие фантастические дети, люди, коллеги, надо двигаться только вперед, надо работать, надо делать, а поспать и отдохнуть успеем», – считает певица

По ее словам, у нее вдохновение получается черпать как из творческой, так и из общественной деятельности. По мнению артистки, её музыкальная деятельность и фестиваль «Белая трость», а также центр социальной интеграции Дианы Гурцкой, очень тесно связаны.

«Меня насильно никто не заставляет выходить на сцену и петь, а также делать фестиваль — это всё моя душа и моё сердце, моё желание и мечта, если я смогла осчастливить хотя бы одного ребенка, значит я на правильном пути и не зря живу в этой жизни. Сцена, музыка, творчество меня очень спасают. Это мой душевный мир, через который я могу видеть и чувствовать. Выхожу на сцену - заново рождаясь, позабыв, чем только что жила», – рассказала она.

Каждая песня очень дорога для исполнительницы. Каждый новый альбом — это определённая страничка жизни певицы. У неё нет одной любимой песни, ведь каждая песня — это как ребёнок, которого нужно любить и нельзя выделять.

«Если я не звучу в песне, то спеть её не смогу, в последний раз я записала песню “прости” это моя жизнь, это мой сегодняшний день», – подчеркнула женщина.

Также певица рассказала участникам встречи о своих дальнейших проектах. Сейчас они с командой активно работают над новым альбомом, который выйдет в мае этого года. В новый альбом певица вкладывает много сил, ей очень важно рассказать о себе через музыку.

«Новые песни ожидаются в мае, хочу выпустить альбом, есть материалы. Поэтому думаю, что скоро вы его услышите», – пообещала Гурская.

В ходе разговора была затронута тема начинающих звёздочек фестиваля «Белая трость». У некоторых детей уже начался творческий путь на большой сцене, один из примеров - Олеся Машейко, также она стала участницей проекта «Голос дети». Всеми достижениями детей народная артистка очень гордится, ведь её главная цель - раскрыть каждого ребёнка. Первый выход каждого ребёнка на сцену для неё очень волнителен и важен, ведь именно с этого начинается его музыкальная страничка. Она отметила, что детям преодолеть все страхи и выйти на новый уровень помогает социальная интеграция. Ведь именно она позволяет социализировать детей. На сегодняшний момент в центре социальной интеграции Дианы Гурцкая насчитывается 15 различных программ, в них входят: вокал, хореография, актёрское мастерство, сценическая речь, гончарное мастерство, изобразительное искусство, журналистика и многое другое. Перед занятиями все дети проходят творческую диагностику, благодаря ей ребенок пробует себя в разных направлениях, это помогает ему найти себя.

«Мы не замыкаем детей в своих стенах, а знакомим их с городской средой, водим в разные музеи и театры, парки, а также знакомим с творческими профессиями. Это и есть социальная интеграция. Для нас важно не только состояние ребёнка, но и родителей. Если мотивирован родитель - мотивирован и ребенок», – уверена Диана Гурцкая

В заключении творческой встречи певица рассказала о своей заветной мечте на данный момент.

«Я мама 16-летнего сына, моя мечта сейчас - его цели и достижения, чтобы я смогла его вырасти так, как бы хотел его папа - любящим и правильным. Ещё одна моя мечта - дети, хочу, чтобы у них всё получилось, чтобы они пели и развивались», – призналась Диана Гурцкая.

Анастасия Спивакова