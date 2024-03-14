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Диалоговые тренажёры от билайн бизнес ускоряют обучение персонала
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Цифровые тренеры воспроизводят реальные диалоги и помогают компаниям внедрять стандарты продаж и клиентского сервиса.
билайн бизнес выходит в нишу диалоговых тренажёров для быстрого обучения персонала. На базе сервиса «Виртуальный оператор» билайна компании могут создавать речевых ботов, чтобы автоматизировать онбординг новых сотрудников и улучшать навыки общения уже работающих специалистов — от продавцов и операторов кол-центров до курьеров и экспедиторов.
На платформе «Виртуальный оператор» от билайн бизнес можно настроить индивидуальные сценарии для диалоговых тренажёров. Цифровой тренер не только озвучивает заданные реплики, но и распознаёт¹ ответы пользователя, даёт рекомендации в режиме реального времени, как улучшить ответ в соответствии с принятыми стандартами, формирует отчёт по результатам прохождения курса, опроса или интервью.
Применение диалоговых тренажёров помогает компаниям не только сделать обучение персонала более эффективным, но и повысить лояльность клиентов. Так, время обучения курьеров одного из крупных маркетплейсов сократилось в два раза, а индекс удовлетворённости клиентов (CSI) вырос на 10%².
Тренажёр на основе платформы «Виртуальный оператор» от билайн бизнес можно использовать на мобильном телефоне в удобное для сотрудника время. При этом количество пользователей тренажёра и попыток прохождения курса или опроса определяется работодателем.
«Диалоговые тренажёры — часто используются, когда нужно быстро обучить новых сотрудников, внедрить изменения в скриптах, улучшить навыки коммуникации в конфликтных ситуациях или, например, научить проявлять больше эмпатии к клиентам. Также многие компании используют цифровые тренеры для обучения в сфере информационной безопасности и применения внутренних регламентов. А чтобы отслеживать, насколько сотрудники будут в дальнейшем соблюдать принятые в компании стандарты общения, можно подключить речевую аналитику от билайн бизнес», — комментирует Полина Проворова, руководитель по развитию продуктов на основе речевых технологий ПАО «ВымпелКом».
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¹Обработка осуществляется только с использованием программного обеспечения компании партнёра.
²Эффективность и изменение показателей рассчитаны на основе данных, предоставленных заказчиками билайн по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, билайн не гарантирует достижение указанных результатов.
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