«Диалоги с властью»: во Всемирный день инклюзии Зарипова встретилась с НКО

Эльмира Зарипова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вопросы оформления средств реабилитации для инвалидов, обучения людей с ментальными нарушениями и организации бесплатных парковок во дворах обсудили сегодня представители некоммерческих организаций на встрече с министром труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмирой Зариповой в Общественной палате РТ.

«Конечная цель всех людей, присутствующих на встрече, а также представителей органов власти — повышение качества жизни людей. Поэтому важны такие прямые диалоги. Надо сказать, что сегодня Всемирный день инклюзии. Кроме того, завершается декада пожилых людей», — сообщила, открывая встречу, председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева.

Зиля Валеева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Эльмира Зарипова в свою очередь проинформировала, что в республике социальные услуги оказывают 29 негосударственных организаций, в их числе 20 социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляют помощь пожилым и инвалидам. Девять негосударственных организаций оказывают социальные услуги детям и подросткам с ограниченными возможностями. Одна организация предоставляет услуги сиделок.

«Если сравнивать с 2015 годом, то в республике в десять раз выросло количество представителей негосударственного сектора и в пять раз увеличилось количество граждан, которые им обслуживаются. Сегодня это 12,3 тыс. человек. Можно сказать, что каждый четвертый, кто получает социальные услуги в республике, получает их с вашей помощью», — сказала Зарипова, обращаясь к представителям НКО.

Спикер рассказала, что с этого года в регионе совместно с ассоциацией кадрового менеджмента был запущен новый проект по трудоустройству людей с ментальными нарушениями.

«Это не просто реабилитация пожилых или людей с инвалидностью, это та социальная услуга, которая включает в себя обучающий элемент. Люди с ментальными нарушениями требуют определенной социализации», — заметила Зарипова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, совместно с центром социальной адаптации в регионе реализуется проект, благодаря которому восемь молодых людей с ментальными нарушениями — бывшие воспитанники Дербышинского детского дома — ушли на сопровождаемое проживание.

Каждый день эти молодые люди покидают свои квартиры, едут к месту работы и возвращаются обратно. Организаторам проекта предоставлена грантовая поддержка. Кроме того, для реализации социальных проектов государством выделены помещения.

«За эти годы безвозмездно передано более 12,6 тыс. кв. метров площадей. Это высокий показатель среди субъектов ПФО и в целом по стране», — подчеркнула Зарипова.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ пригласила представителей НКО активно участвовать в различных грантовых конкурсах, как на региональном, так и на федеральном уровне. Стоит отметить, что встреча Эльмиры Зариповой с представителями НКО была организована в рамках проекта «Диалоги с властью».