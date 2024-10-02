Диалоги о БРИКС: В Казани обсудят будущее международной дипломатии

В преддверии Саммита стран БРИКС в Казани обсудят будущее международных отношений. 4 октября в Присутственных местах Казанского Кремля пройдут «Казанские диалоги» – мероприятие, организованное Академией молодежной дипломатии совместно с Советом молодых дипломатов МИД России и министерством по делам молодежи РТ.

«Казанские диалоги» – это открытые лекции. Мы понятным языком расскажем нашим слушателям о современной дипломатии и процессах, которые происходят в международных отношениях. Дело в том, что многим эта тема кажется сложной и далекой, однако на самом деле международная политика – часть нашей жизни, тем более в преддверии саммита БРИКС», – говорит Дильбар Садыкова, председатель Академии молодежной дипломатии.

Посетители «Казанских диалогов» узнают, какое значение Саммит глав государств БРИКС будет иметь для всего мира и как повлияет на Казань. Эксперты также расскажут, как выстраиваются международные связи в постоянно меняющемся мире и поговорят о том, возможно ли создать устойчивую международную среду для будущих поколений.

В программе мероприятия – 2 встречи.

Первая – «Дипломатия новых сфер и устойчивое развитие. В чем секрет успешной дипломатии?» – пройдёт с 16.00 до 18.00. Она о современной дипломатии, которая давно вышла за рамки столов переговоров и охватывает все сферы жизни. Спорт, культура, технологии, финансы – это многообразие получило собирательное название «Дипломатия новых сфер». Ключевым на лекции станет вопрос, как создать более стабильную и безопасную международную среду для будущих поколений.

На эту тему будут говорить председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, доктор исторических наук и профессор кафедры дипломатии МГИМО МИД России Ольга Лебедева, заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Ранко Тепавчевич, независимый эксперт по климату СОР 29.

В рамках следующей лекции – «БРИКС: как формируется новая геополитическая реальность» (пройдёт с 18.30 до 20.30) акцент будет сделан на предстоящем саммите глав государств. Эксперты расскажут, почему страны решили объединиться в БРИКС и как это влияет на жизнь стран и людей. Спикерами станут председатель южноафриканского отделения Женского делового альянса стран БРИКС (ЮАР) Лебоганг Зулу, директор института Международных отношений и управления МГИМО МИД России Александр Бобров, вице-президент Исследовательского фонда Observer (Индия) Дхавал Десаи, представители МИД России.

Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться.