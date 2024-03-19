«Диалог Регионы» в Татарстане: Участие в выборах — вклад в защиту интересов страны

На выборах Президента России в Татарстане зарегистрирована высокая явка. Это объясняется тем, что люди хотели выразить свою позицию, поддержать своего кандидата, выполнить гражданский долг и определить будущее для детей и внуков. Участие в выборах — вклад каждого в поддержание стабильности в стране и защиту ее интересов.

Об этом свидетельствуют результаты социологических опросов, о которых «Татар-информу» сообщил руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в Республике Татарстан Марсель Гильмеев.

«Участие в выборах Президента — важное событие в жизни страны. Это данные социологического исследования, которое проводило АНО „Диалог Регионы“ в Республике Татарстан в начале этого года», — сказал он.

Эксперт объяснил, почему татарстанцы отдали предпочтение кандидатуре Владимира Путина. На этом отразилась высокая оценка татарстанцами мероприятий, которые реализуются в регионе. Прежде всего их интересуют инициативы, связанные с развитием инфраструктуры.

«Эту оценку мы фиксировали на протяжении трех месяцев, когда проводили серию исследований, посвященных изменениям в различных сферах. Исследования завершились в феврале 2024 года, всего было проведено пять опросов. Исследования проводились совместно с проектом „Татарстан — республика достижений“», — добавил Марсель Гильмеев.

Организаторы исследования опрашивали людей об изменениях в совершенно разных сферах. Например, люди максимально высоко оценили проекты, направленные на поддержку семей с детьми, развитие сети детских садов, льготную семейную ипотеку и многие другие. Это также проекты в сферах здравоохранения, образования и науки, социальной защиты.

Кроме того, спикер отметил, что в ходе выборов в Татарстане был успешно реализован проект «Всей семьей на выборы».

«Наблюдая за тем, что происходило в информационном поле, мы видим, какой синергетический эффект дала эта акция. В республике крепки семейные ценности и традиции», — подчеркнул Гильмеев.

Он подчеркнул, что для татарстанцев семья — предмет личной гордости. Об этом говорят результаты одного из социологических исследований. В ходе опроса выяснилось, что гордость за свою семью испытывают 75% татарстанцев. Выяснилось, что в большинстве это люди, которые гордятся и своей страной, таких среди респондентов — 92%.

По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,2%.

В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов — 4,83%, Слуцкий — 3,93%, Даванков — 1,53%.