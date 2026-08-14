Диалог культур: в Кабуле прошла конференция «Россия и Исламский мир».

В Кабуле на площадке Русского дома прошла конференция «Россия и Исламский мир», организаторами которой выступили Русский дом в Кабуле и Российский деловой центр в Афганистане.

В мероприятии приняли участие известные российские и афганские ученые, представители бизнеса, преподаватели, молодежные организации и местные общины.

В центре внимания участников были такие вопросы как развитие исламского образования, внедрение современных инструментов исламского финансирования, укрепление сотрудничества между российскими и афганскими учебными заведениями, а также расширение экспорта халяльной продукции.

Одним из ключевых спикеров стал известный российский историк и исламовед, председатель Совета по исламскому образованию, ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин. Он рассказал о развитии исламского образования в России и выдвинул ряд предложений по укреплению взаимодействия двух стран в этой сфере.

В свою очередь, представитель Русского дома в Кабуле Сергей Ступачев представил отчет о работе организации в Афганистане и обозначил планы по продвижению русского языка, поддержке соотечественников и студентов.

«Пять лет назад в Афганистане сформировалось весьма компетентное правительство. Хотя многие критики ожидали его скорого распада, сегодня, несмотря на все трудности, страна медленно, но верно развивается: строятся новые дороги и жилые многоэтажки, открываются фабрики и заводы, развиваются сельское хозяйство и транспортная система. И эта конференция стала важной площадкой для диалога, обмена экспертными мнениями и выработки практических инициатив по укреплению российско‑афганского гуманитарного и делового сотрудничества. В дальнейшем мероприятие может стать ежегодным», – отметил Руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Представитель Совета татар Афганистана, глава общины татар провинции Саманган, Шахаб Хасамуддин, говоря об итогах, отметил хорошую организацию конференции и выразил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку и рассказал про развитие общины татар в Афганистане.

В рамках конференции был показан документальный фильм о Татарстане – он познакомил участников с историко‑культурным наследием республики и историей развития ислама в регионе.

Фото Российского делового центра в Афганистане