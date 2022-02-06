Диагональный «Зенита-Казань» Земченок о победе над «Газпром-Югрой»: В целом мы справилсь

Диагональный «Зенита-Казань» Денис Земчёнок прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над «Газпром-Югрой» (3:0).

Земченок подчеркнул, как опасен «Гапром-Югра».

«Нам тренер перед игрой напомнил, что даже в сезонах с одним поражением это поражение „Зениту“ наносил именно Сургут. Это та команда, которая может преподнести сюрприз. Какими бы они не были андердогами, мы знаем что Рафаэль Талгатович (наставник гостей) шахматист, поэтому могут быть нестандартные ходы», — пояснил он.

Диагональный посчитал, что в целом казанцы победили уверенно.

«Это иногда помогает их команде показать сверхигру. Мы были готовы к чему-то такому. В частности, готовились к Алексееву доигровке. В целом мы справились во всех элементах», — добавил Земчёнок.