Диагональный «Зенита-Казань» о победе над «Нефтяником»: Мы выполнили свою миссию

Денис Земченок, диагональный «Зенита-Казань» прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу в Кубке России над оренбургским «Нефтяником», признав небольшую игровую практику.

«Когда выходят люди с небольшой игровой практикой, это должен быть праздник и для них, и для болельщиков. Но в первой партии, когда мы дали Оренбургу повести, у нас этого праздника не стало, где-то засомневались в себе. Во второй партии мы поймали кураж, стали играть лучше и раскованее. Мы выполнили свою миссию – дали отдохнуть ребятам из основного состава перед завтрашней ответственной игрой с "Кузбассом"», – резюмировал Земченок.