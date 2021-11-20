Диагональный «Зенита-Казань» о победе над «Локомотивом»: У нас получились подача и защита

Максим Михайлов, диагональный «Зенита-Казань» прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над новосибирским «Локомотивом» (3:1), отметив преимущество хозяев на подаче и в защите.

Максим сказал о роли Владимира Алекно, включенного сегодня в Зал славы «Зенита-Казань»: «Хотел бы отметить руководство "Зенита", которое сделало эту церемонию для Алекно. Таких людей в мире больше нет. Он один из лучших тренеров мира, он сделал многое для Казани и лично для меня. Рад, что его наградили, а мы поздравили Владимира Романовича победой».

Говоря об игре Михайлов отдал должное сопернику: «В первой партии "Локомотив" действовал безошибочно. Было ощущение, что мы играли против лучшей команды мира. Они давили на подаче, не ошибались на приеме. Мы тоже играли неплохо, и разница в два очка об этом говорит. "Локомотив" – классная команда, и не зря она шла без поражений до этого тура. У нас получились подача и защита – это два элемента, за счет которых добывается кураж».