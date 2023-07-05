«Диагноз не определяет человека»: в Казани отметили 15-летие фонда Светланы Изамбаевой

В Казани отметили 15-летие Фонда Светланы Изамбаевой. В честь юбилея была организована акция «День мечты» для вич-положительных детей, на кототой детям показали фильм «Паралимипиец».

«День Мечты» — это социальный проект помощи подросткам, которые по той или иной причине пострадали от ВИЧ. Он объединяет 72 человек, из которых 26 подростков круглые сироты и 32 подростка потеряли одного из родителей из-за СПИДа. Сегодня к ним присоединились люди с ОВЗ, среди которых спортсмены и социально-активные личности.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Хэдлайнером праздника в Казани стал актер Аскар Ильясов, звезда сериалов «Нулевой пациент» и «Эпидемия».

Фильм «Паралимпиец», в котором он исполнил главную роль, был создан по мотивам истории о победе первого в Казахстане паралимпийского чемпиона Александра Калядина. В фильме сыграли члены паралимпийской сборной Казахстана, герои зимних Игр 2018 и 2022 годов. Премьера картины в российском прокате совпала с масштабным событием — стартом Всероссийских игр паралимпийцев, которые открылись 20 июня в Нижнем Новгороде. Игры будут проходить до осени, участие в них примут более пяти тысяч спортсменов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Руководитель фонда Светлана Изамбаева рассказала, что Аскар Ильясов уже второй год сотрудничает с фондом и поддерживает ВИЧ-положительных людей.

«После того как я посмотрела этот фильм, мы с Аскаром связались и пригласили к нам. На тот момент он мало что знал о ВИЧ. Он переживал о том, что ему сказать на встрече. Но он все равно согласился, приехал. Он говорит, что после этого узнал, что дети с ВИЧ будут жить долго и счастливо, что они не передадут вирус другому человеку, если будут принимать препараты», – поделилась она.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«День мечты» – это проект для детей, которые мечтают быть здоровыми, отметила руководитель фонда.

«Наши вич-положительные дети мечтают, чтобы изобрели таблетку, которая моментально вылечит их от вич-инфекции. Это их огромнейшая мечта, с которой они живут с того момента, когда узнали, что у них ВИЧ», – рассказала Светлана.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Всего на сегодняшнее мероприятие приехали более ста детей с ВИЧ со всей России, все они члены лагеря, который организовал фонд. Кроме того, среди участников мероприятия есть и взрослые. К примеру, Никита, отец четырех детей, все его дочери, сыновья и супруга здоровы, а мужчина лечится, благодаря чему не передает семье вирус.

«Наша задача показать ВИЧ-положительным детям, что надо научиться принимать свой статус. Потому что это больно, это страшно и это тяжело. Но к примеру людям, у которых нет ног, как в фильме "Паралимпиец", сразу понятно, что они чего то лишились, и им надо научиться с этим жить. У детей с ВИЧ не так, они внешне выглядят как обычные, но внутри они сломлены. Мы хотим, чтобы люди понимали, что диагноз не определяет челрвека», – рассказала Изамбаева.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Руководитель фонда рассказала, что очень важно объединяться специалистам спид-центров для решения совместных задач. В качестве примера он привел известного на всю страну врача-инфнкциониста Екатерину Степановну.

«Только вместе можно решить проблему. Люди с ВИЧ могут вести полноценную жизнь и рожать здоровых детей, но проблемы психологические и социальные нужно решать», – рассказала медицинский директор Фонда Светланы Изамбаевой Екатерина Степановна.

ВИЧ-положительные дети рассказали, что лагерь Фонда помогает им правильно рассказывать окружающим о своем статусе и не бояться этого.

Одна из участниц, 19-летняя Дина, имеет ВИЧ-статус с рождения.

«Я второй год приезжаю в этот лагерь в Казань из Самары. Это обычный летний лагерь, где проводят развлекательные мероприятия, квесты, есть уклон на спорт, но нам здесь еще и помогают принять себя. У нас проводятся занятия с психологами и инфекционистами», – поделилась Дина.

Игорю 15 лет, также как и Дина он имеет статус ВИЧ-положителтного с рождения. В лагерь он приехал из Саратова, и это его второй визит сюда.

«Раньше мне было очень сложно раскрыть мой вич-статус, мне было сложно объяснить что это такое, да я и сам до конца не знал. Я боялся говорить об этом даже друзьям, с которыми очень давно знаком. После первого года в лагере мне стало легче рассказывать об этом, чаще всего мои друзья реагировали на это нормально, никто не перестал со мной общаться», – рассказал Игорь.