ЦСКА продлил победную серию до 11 матчей, но впервые в сезоне был вынужден играть овертайм — и выиграл его у УНИКСа со счетом 100:94. Казанцы вели почти весь матч, отрывались на «+12», но не выдержали напряженной концовки. Почему команда Милана Каракаша, контролировавшая игру три четверти, упустила победу в самой концовке — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: unics.ru

«Статика в нападении»: как УНИКС отдал концовку

УНИКС вошел в игру так, будто играл дома: 4:14 на старте, гости находили открытые броски, цепляли отскоки на чужом щите и убегали в отрывы. Защитник ЦСКА Мело Тримбл оказался под плотной опекой, а хозяева смазали первые восемь атак с периметра. Тренеру армейцев Андреасу Пистиолису пришлось неожиданно рано убрать своего лидера на скамейку — и это сработало. Сочетание Каспера Уэйра, Ивана Ухова и Антониуса Кливленда включило прессинг, перехваты и рывок.

Во второй четверти Уэйр сравнял счет (26:26) и открыл счет «трехам» москвичей, но УНИКС ответил парой дальних попаданий — в том числе от Михаила Беленицкого и Луке Шаманича — и восстановил «+12» (33:45). После третьей четверти казанцы все еще контролировали игру. За три минуты до сирены Денис Захаров принес гостям «+7», но дальше случилось то, что Милан Каракаш назвал «статикой в нападении»: Кливленд сравнял двумя «трехами» подряд, а Уэйр за 14,8 секунды впервые вывел ЦСКА вперед.

«Мы упустили отличный шанс выиграть. Почти весь матч контролировали ход встречи, но в концовке действовали в нападении слишком статично», – объяснил причину проигрыша Каракаш на пресс-конференции.

Оставшиеся мгновения прошли хаотично — Шаманич смазал, но гости добавили из-под кольца. Вместо победы — потеря и первый овертайм сезона. В дополнительной пятиминутке Тримбл, весь матч проведший в тени, набрал восемь очков и закрыл вопрос. У ЦСКА отметились Тримбл (21 очко) и Уэйр (17), у УНИКСа по 14 набрали Дэвид Маккормак, Ксавьер Ратэн-Мэйс и Шаманич.

«Нам не хватало движения мяча, а в защите случались провалы»: УНИКС проиграл сам себе

УНИКС уступил ЦСКА не потому, что армейцы были сильнее — а потому, что казанцы сами отдали матч, который держали в руках три четверти. Это не поражение от более классного соперника, это поражение от собственной несобранности в концовке. И главный тренер Милан Каракаш это фактически признал: команда почти весь матч контролировала ход встречи, но в решающие минуты в нападении действовала слишком статично, не хватало движения мяча, а в защите случались провалы и ошибки в плане против конкретных игроков. Уважая ЦСКА и его штаб, наставник прямо сказал — казанцы упустили отличный шанс выиграть.

«Нам не хватало движения мяча, а в защите случались провалы. Были ошибки в реализации плана против конкретных баскетболистов — мы позволяли соперникам использовать их сильные стороны. Для нас важно извлечь уроки. Надеюсь, после перерыва вернемся более сильными», – сказал он на пресс-конференции.

Капитан казанской команды Михаил Беленицкий добавил вторую причину — кадровую: без травмированного Алексея Шведа, опытного разыгрывающего, который максимально задействует партнеров, командные взаимодействия УНИКСа страдают. При этом форвард считает, что команда показала агрессивный и командный баскетбол, матч можно занести себе в актив, а клуб подписал сильных иностранцев и постепенно сыгрывается. Но свежести в концовке все равно не хватило — многие лидеры отыграли 30 и более минут.

«Играли агрессивно, командно, но в концовке не хватило свежести. Многие наши лидеры сыграли 30 и более минут. Считаю, матч можем занести себе в актив. Если продолжим в том же духе, хорошо покажем себя во второй половине сезона. Клуб подписал сильных иностранцев, мы постепенно сыгрываемся. Конечно, нам не хватает Алексея Шведа. Он опытный игрок, который максимально задействует партнеров. Без него наши командные взаимодействия страдают», – приводит слова игрока пресс-служба клуба.

Михаил Беленицкий Фото: unics.ru

УНИКС проиграл не ЦСКА — он проиграл собственной концовке и собственной глубине состава. Статика в нападении и нехватка свежести у лидеров — это не случайность, а системный риск команды без Шведа.

УНИКС попал лучше, но проиграл: почему

С точки зрения статистики матч подтвердил предматчевые расклады: две самые результативные атаки лиги (92,6 очка в среднем у ЦСКА и 92,0 у УНИКСа) выдали 194 очка на двоих, а исход решили детали. ЦСКА остался верен себе — лидерство в лиге по перехватам (10,8 за матч) и лучший процент штрафных (84,2%) снова сыграли ключевую роль: москвичи имели заметный перевес по штрафным — 30 против 18. УНИКС, преобразившийся в нападении при Каракаше, долго держался за счет лучшего в чемпионате процента с игры (50,8%) и из-за дуги (38,8%), но в концовке его атака встала.

Главный тактический вывод: ЦСКА победил не за счет броска, а за счет глубины состава и способности переломить игру через защиту. Пока Тримбл был выключен из игры, игру сделали Уэйр, Ухов и Кливленд, а в овертайме включился уже сам лидер. УНИКС же наглядно показал свою уязвимость: без лидера казанцев Шведа и при длинной нагрузке на лидеров (30+ минут) команде не хватает свежести и движения мяча на решающем отрезке. Именно поэтому матч, который казанцы контролировали три четверти, они все равно проиграли.

Алексей Швед Фото: unics.ru

Для УНИКСа ситуация не критична: 8 побед в 11 матчах и четвертое место. А возвращение Шведа после паузы в декабре должно добавить команде креатива. ЦСКА же уходит на перерыв с идеальным показателем 11:0 и пониманием, что даже в плохой день способен дожать главного конкурента. Следующий матч казанцы проведут 6 декабря в Казани против «Локомотива-Кубани», и недавние слова Евгения Богачева о том, что «в паузу будут работать» при плохой игре, теперь звучат особенно актуально.