Диабет у собак: кинолог Голубев объяснил причины заболевания и меры профилактики

Собаки с диабетом могут прожить долгую жизнь при правильном лечении и постоянном контроле состояния здоровья. Об этом RT рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, особенно при диабете первого типа заболевание связано с недостаточной выработкой инсулина поджелудочной железой или полным отсутствием его производства. Причины развития болезни могут быть разными.

Голубев отметил, что чаще всего диабет возникает из-за аутоиммунной реакции, когда организм по неизвестным причинам начинает атаковать и разрушать собственные клетки поджелудочной железы. Еще одной причиной могут стать необратимые повреждения тканей из-за хронического панкреатита.

Кроме того, специалист обратил внимание, что лишний вес создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и также может спровоцировать развитие заболевания.

Среди других факторов риска кинолог назвал генетическую предрасположенность, гормональные изменения и осложнения после перенесенных заболеваний.

При этом Голубев подчеркнул, что сахарный диабет у собак является хорошо изученным заболеванием, а при грамотном лечении он не обязательно сокращает продолжительность жизни питомца. По его словам, каждый случай требует индивидуального подхода.

Специалист добавил, что ранняя диагностика значительно повышает шансы на благоприятный прогноз.

Чтобы снизить риск развития диабета, владельцам собак важно следить за рационом питомца, не допускать появления лишнего веса и не злоупотреблять лакомствами. Также необходима регулярная физическая активность, которую следует подбирать с учетом породы и состояния здоровья животного.

Одними из ранних, но необязательных признаков диабета у собак могут быть повышенная жажда и частое мочеиспускание, заключил Голубев.