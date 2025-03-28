Ди Жан-Себастьен покидает «Нефтехимик»

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Нападающий «Нефтехимика» Ди Жан-Себастьен покидает нижнекамский клуб в связи с окончанием срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба команды в своем телеграм-канале.

Ди вправе покинуть расположение команды в течении семи дней после последней официальной игры нынешнего сезона. При этом клуб и игрок в данный момент ведут переговоры по условиям будущего контракта, сообщает источник.

Жан-Себастьен выступал за «Нефтехимик» с сезона 2023/24. В нынешнем на его счету 16 шайб и 15 ассистов за 59 игр.

Напомним, «Нефтехимик» финишировал девятым в таблице Восточной конференции. Тем самым команда Олега Леонтьева второй сезон подряд не смогла выйти в плей-офф.