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Дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника на подлете к России
Сегодня средства ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.
Так, около 09.00 мск беспилотник был уничтожен над Белгородской областью. Около 10 часов утра дежурными средствами ПВО перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Брянской областей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что три российских региона за сутки подверглись атаке украинских беспилотников.
Под удар попали северо-западная часть акватории Черного моря и Крым, а также Курская и Брянская области.
По информации оборонного ведомства, ПВО сбила все 8 БПЛА.
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