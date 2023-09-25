Дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника на подлете к России

Сегодня средства ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

Так, около 09.00 мск беспилотник был уничтожен над Белгородской областью. Около 10 часов утра дежурными средствами ПВО перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Брянской областей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что три российских региона за сутки подверглись атаке украинских беспилотников.

Под удар попали северо-западная часть акватории Черного моря и Крым, а также Курская и Брянская области.

По информации оборонного ведомства, ПВО сбила все 8 БПЛА.