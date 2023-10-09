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Дежурные средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
ПВО перехватила над Белгородской областью украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.
«9 октября около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», – указано в Telegram-канале ведомства.
В результате БПЛА был уничтожен над Белгородской областью.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что российские военные нанесли разрушительные удары по ВСУ при помощи управляемых авиабомб.
После таких ударов остаются кратеры, в которые можно закопать танк или несколько машин.
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