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Руc Тат
СВО 9 октября 2023 21:17

Дежурные средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

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ПВО перехватила над Белгородской областью украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

«9 октября около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», – указано в Telegram-канале ведомства.

В результате БПЛА был уничтожен над Белгородской областью.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что российские военные нанесли разрушительные удары по ВСУ при помощи управляемых авиабомб.

После таких ударов остаются кратеры, в которые можно закопать танк или несколько машин.

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#спецоперация на Украине
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