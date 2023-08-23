Дезинфектор «Магнита» приговорен к 5 годам колонии по делу об отравлении арбузом в Москве

Люблинский районный суд Москвы приговорил к 5 годам колонии дезинфектора магазина «Магнит», в котором был куплен арбуз, предположительно ставший причиной смерти двух человек летом 2021 года. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на пресс-службу суда.

Как выяснилось, дезинфектор произвел обработку торгового зала с находившимися в ней продуктами, в том числе арбузами без упаковки. В результате чего в больницу Москвы с признаками острой интоксикации были доставлены женщина, ее мать и дочь, которые употребили арбуз, купленный в магазине. Несмотря на усилия врачей, спасти бабушку и подростка не удалось.

Согласно результатам экспертизы, причиной смерти стало острое отравление химикатами.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».