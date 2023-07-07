Деятельность норвежской правозащитной организации признали в России нежелательной

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность норвежской организации Human Rights House Foundation («Фонд Дом Прав Человека») и входящие в нее иностранные неправительственные организации, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что деятельность HRHF направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики.

«Провокационная информационная повестка НПО нацелена на политическую и экономическую изоляцию России на международной арене», – указано в сообщении.