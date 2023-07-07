news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 7 июля 2023 15:31

Деятельность норвежской правозащитной организации признали в России нежелательной

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность норвежской организации Human Rights House Foundation («Фонд Дом Прав Человека») и входящие в нее иностранные неправительственные организации, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что деятельность HRHF направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики.

«Провокационная информационная повестка НПО нацелена на политическую и экономическую изоляцию России на международной арене», – указано в сообщении.

#Генпрокуратура РФ
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное