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Деятельность норвежской правозащитной организации признали в России нежелательной
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность норвежской организации Human Rights House Foundation («Фонд Дом Прав Человека») и входящие в нее иностранные неправительственные организации, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что деятельность HRHF направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики.
«Провокационная информационная повестка НПО нацелена на политическую и экономическую изоляцию России на международной арене», – указано в сообщении.
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