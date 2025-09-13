news_header_top
13 сентября 2025 18:31

Деяна Станковича снова удалили во время матча с «Динамо»

Фото: spartak.com

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович удален в добавленное время первого тайма матча между «красно-белыми и московским «Динамо».

На 45+3-й минуте сербский специалист получил красную карточку за агрессивное поведение. Он был недоволен решением арбитра засчитать гол полузащитника «Динамо» Бителло на 45+3-й минуте игры. На данный момент счет во встрече 2:2.

По итогам семи туров «Спартак» занимает седьмое место с одиннадцатью очками. «Динамо» идет лишь на девятой строчке с 8 очками в активе..

