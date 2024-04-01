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Деян, Сташа и Рамалия вошли в топ редких имен для новорожденных в Казани
В последнюю неделю марта в Казани родились 349 детей. Мальчиков оказалось больше, чем девочек, 193 против 156, сообщили в мэрии столицы Татарстана.
Самый маленький вес новорожденного за эти дни составил 1450 граммов, а максимальный — 4800.
Традиционно в исполкоме рассказали об именах, которые родители давали малышам. Так, в числе наиболее популярных на прошлой неделе оказались Рамазан, Марк, Радэль, Амир, Михаил, Данил, Эмиль, а также Эмилия, Самина, Амина, Анна, Раяна, Зарина и Варвара.
Самыми редкими же стали имена Асман, Деян, Энгиль, Галиаскар, Исмаиль, Сабир, Фаяз, Лукман, Таисия, Сташа, Рамалия, Алита, Лэйла, Ника и Айдина.
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