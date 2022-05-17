Девятнадцать школьников из Донбасса будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в Татарстане. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Из Донецкой и Луганской народных республик в Татарстане 12 выпускников 11-х классов и семь выпускников 9-х классов. Всего 19 человек у нас выпускаются. Мы с ними общались, очень хорошие выпускники, интеллектуально богатые, умные», — заявил глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что собеседование по русскому языку школьники из Донбасса не сдавали, но по итогам промежуточной аттестации допущены к экзаменам.

«Создадим благоприятные условия, чтобы они со своими одноклассниками сдавали экзамены. Мы их должны поддержать. Но для них такие же требования на экзаменах. Сроки, процедура экзаменов — ничего не нарушается», — подчеркнул он.