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Наука и образование
17 мая 2022  11:42
Надежда Гордеева

Девятнадцать школьников из Донбасса будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в Татарстане

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Девятнадцать школьников из Донбасса будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в Татарстане. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ. 

«Из Донецкой и Луганской народных республик в Татарстане 12 выпускников 11-х классов и семь выпускников 9-х классов. Всего 19 человек у нас  выпускаются. Мы с ними общались, очень хорошие выпускники, интеллектуально богатые, умные», — заявил глава Минобрнауки. 

Хадиуллин отметил, что собеседование по русскому языку школьники из Донбасса не сдавали, но по итогам промежуточной аттестации допущены к экзаменам. 

«Создадим благоприятные условия, чтобы они со своими одноклассниками сдавали экзамены. Мы их должны поддержать. Но для них такие же требования на экзаменах. Сроки, процедура экзаменов — ничего не нарушается», — подчеркнул он. 

#вынужденные переселенцы #егэ
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