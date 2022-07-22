Девятиклассники — переселенцы с Донбасса продолжат обучение в Челнах

Трое девятиклассников — вынужденные переселенцы с Донбасса, которые приехали этой весной в Набережные Челны, планируют продолжить обучение в Автограде. Об этом во время пресс-конференции рассказала общественный помощник уполномоченного по правам человека в РТ по Автограду Ольга Силаичева.

Всего в этом году четверо ребят из Донбасса стали выпускниками челнинских школ. «Среди них трое девятиклассников и один одиннадцатиклассник. Эти ребята уже получили аттестаты. Девятиклассники планируют поступить в медицинский колледж, технический колледж имени Поташева и торгово-технологический коллеж», — сообщила Силаичева.

Одиннадцатиклассник из ДНР, который также получил аттестат в челнинской школе, вместе с семьей уезжает в город Иваново. «Учебное заведение для поступления он будет выбирать на месте», — уточнила спикер.

Ольга Силаичева отметила, что дети находятся под особым контролем и вниманием помощника уполномоченного по правам человека. «Я считаю очень важным вопросом для нашего города, чтобы они себя не чувствовали в одиночестве. Поддержка идет со стороны Управления образования и, конечно, Министерства науки и образования РТ», — добавила докладчик.