Девятиклассники, не сдавшие ГИА, смогут получить рабочую профессию в 2026 году

Выпускники 9-х классов, успешно освоившие рабочую профессию, получат свидетельство о присвоении квалификации, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан со ссылкой на материалы пресс-службы Минпросвещения РФ. Профессиональное обучение школьники будут совмещать с подготовкой к повторной сдаче государственной итоговой аттестации. Воспользоваться этим правом смогут учащиеся, не прошедшие ГИА, уже в 2026 году.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что утвержденные президентом изменения в законе «Об образовании» уже с этого года позволяют девятиклассникам, не сдавшим ГИА, не терять время. Школьники не только остаются в учебном процессе, продолжая готовиться к пересдаче экзаменов, но и осваивают востребованные в их регионе профессии. Это даст им возможность получить практические навыки на производстве и гарантированное трудоустройство, а после успешной пересдачи экзаменов – выстраивать карьерную траекторию. Кравцов также отметил, что в последние годы престиж рабочих специальностей и их востребованность на рынке труда растут.

Перечень профессий, по которым организуют программы профессионального обучения, регионы определяют самостоятельно с учетом кадровых потребностей. Программы подготовки будут проводиться на базе образовательных учреждений и учебных центров предприятий. Перечень организаций устанавливают региональные власти. Во время прохождения курса профессионального обучения учащийся продолжит осваивать программу основного общего образования.