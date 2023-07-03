Девять выпускников бугульминских школ набрали 100 баллов на ЕГЭ

В Бугульме подвели итоги государственной итоговой аттестации. Девять выпускников бугульминских школ набрали 100 баллов на Едином государственном экзамене. При этом 203 ученика (49,5%) показали высокобалльные результаты, набрав по разным предметам от 80 до 100 баллов. Из них 76 выпускников (18,5%) выполнили задания на 90–100 баллов.

Ученики лицея №2 Малик Вартанян, Екатерина Красильникова, Михаил Деканоидзе, Булат Гайнутдинов, Антон Котельников, Кирилл Вечкитов сдали ЕГЭ на 100 баллов по географии, литературе, русскому языку и информатике.

Выпускники школы №6 Аксинья Баязитова и Тимур Усманов получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе и информатике. Ученик гимназии №7 Роберт Шакиров получил 100 баллов по английскому языку.

«Образование — наш бренд. Средний балл по итогам ЕГЭ по всем предметам выше показателей республики», — отметил на деловом понедельнике глава района Линар Закиров.

По итогам учебного года 53 выпускника средних школ (12,9%) награждены медалью «За особые успехи в учении». В 2022 году по всему Татарстану этой медалью были отмечены 12,7% учащихся.