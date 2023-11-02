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Девять украинских беспилотников были перехвачены средствами ПВО в районе Энергодара
Российские ПВО в районе Энергодара Запорожской области перехватили девять украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Как отмечают в ведомстве, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и срыва проведения ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС.
«Около 12.30 мск в районе Энергодара Запорожской области дежурными средствами ПВО были обнаружены и перехвачены девять украинских БПЛА коптерного типа», – указано в сообщении.
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