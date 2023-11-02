Девять украинских беспилотников были перехвачены средствами ПВО в районе Энергодара

Российские ПВО в районе Энергодара Запорожской области перехватили девять украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Как отмечают в ведомстве, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и срыва проведения ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС.

«Около 12.30 мск в районе Энергодара Запорожской области дежурными средствами ПВО были обнаружены и перехвачены девять украинских БПЛА коптерного типа», – указано в сообщении.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.