Девять пьяных водителей поймали госавтоинспекторы за вечер в Казани

Накануне Госавтоинспекция Казани провела очередной рейд «Нетрезвый водитель». Всего за время мероприятия были составлены 96 протоколов за нарушения ПДД, пойманы 9 пьяных водителей, а один автовладелец сел за руль без прав.

«С начала 2022 года в Казани с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести», – пояснил врио начальника отделения ДПС отдела Госавтоинспекции Казани Рамиль Тимомеев

В ГИБДД Казани напоминают, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде лишения прав, а также штраф в 30 тыс. рублей.