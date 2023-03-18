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Девять новых стартапов появились в Иннополисе
ОЭЗ «Иннополис» пополнился девятью новыми стартапами. В IT-городе прошел 21-й экспертный совет по стартапам, посвященный 10-летию Особой экономической зоны. Об этом сообщается на сайте Правительства РТ.
«Иннополис активно диверсифицируется и развивает инновационную и производственную часть в сфере цифровых технологий, тем самым привлекая молодые команды из разных уголков России, которые развивают проекты в различных областях», – сказал заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.
Среди презентованных проектов можно отметить единую систему управления и мониторинга нестационарных объектов, сервис первичной диагностики болезней молочных желез, платформу для нетворкинга на очных мероприятиях, цифровые реестры граждан, платформу для повышения урожайности, автоматизированный конвейер сборки, тестирования и доставки исходного кода. По итогам 9 инициатив получили статус стартапа ОЭЗ.
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