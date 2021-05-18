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Ру Тат
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18 мая 2021  11:08

Девять мифов о вакцинации: страх бездетности, дефицит антител и масочная свобода

Татар-Информ собрал самые распространенные заблуждения о прививках против коронавируса

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Миф 1

В вакцине присутствует вирус

В вакцинах, которые вводят в организм человека, нет самого коронавируса. Лишь его один ген, который не может вызвать заболевание
От вакцины заразиться невозможно


 

Миф 2

Антитела после прививки быстро исчезают

Исследования показывают, что антитела к коронавирусу формируются минимум на 3-4 месяца. Пока невозможно достоверно определить, сколько именно сохраняются антитела, так как с момента наблюдения за переболевшими и вакцинированными прошло менее года
 

Миф 3

Если есть аллергия, то прививку делать нельзя

Среди противопоказаний: гиперчувствительность к компонентам вакцины, острая фаза каких-либо заболеваний или обострение хронической болезни и аллергии на составляющие вакцины
Вакцинироваться нельзя беременным и женщинам, кормящим грудью, а также несовершеннолетним


 

Миф 4

Прививка противопоказана пожилым и людям с хроническими заболеваниями

Именно этим категориям граждан вакцинация жизненно необходима, но проходить ее надо в период ремиссии. Также перед процедурой лучше обратиться к врачу, который подберет схему для профилактики проявления поствакцинальных реакций


 

Миф 5

Температура после прививки - плохой знак

В действительности температура считается естественным ответом организма на встречу с компонентом вируса и при плохом самочувствии можно пить жаропонижающие
 

Миф 6

После вакцинации маску можно снять

После двух этапов вакцинации человеку стоит продолжать носить маску в общественных местах, так как прививка не дает полной защиты от вируса.
Если вакцинированный человек все же заболеет, то он будет заразен


 

Миф 7

Вакцина недостаточно исследована и сделана слишком быстро

Препарат успешно испытали сначала на лабораторных животных, а затем на добровольцах, тем самым доказав его безопасность. Вакцина переносится организмом «так же, как прививка»
 

Миф 8

Легче переболеть, чем вакцинироваться

Совершенно непонятно, как будет протекать болезнь. Коронавирус опасен и избирателен. Кто-то переносит его бессимптомно, а для кого-то это закончится летальным исходом
После вакцинации при встрече с вирусом вы не заболеете, либо болезнь будет протекать бессимптомно или в легкой форме


 

Миф 9

Вакцинация влияет на репродуктивную функцию человека

Вакцина «Спутник-V» - аденовирусный вектор. Существует огромная доказательная база в отношении безопасности вакцины, в которых используются аденовирусные векторы. Они безопасны в отношении репродуктивной системы человека.
Это было доказано на десятках тысяч добровольцев


 

вакцина коронавирус
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