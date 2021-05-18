Девять мифов о вакцинации: страх бездетности, дефицит антител и масочная свобода

Миф 1
В вакцине присутствует вирус
В вакцинах, которые вводят в организм человека, нет самого коронавируса. Лишь его один ген, который не может вызвать заболевание
От вакцины заразиться невозможно
Миф 2
Антитела после прививки быстро исчезают
Исследования показывают, что антитела к коронавирусу формируются минимум на 3-4 месяца. Пока невозможно достоверно определить, сколько именно сохраняются антитела, так как с момента наблюдения за переболевшими и вакцинированными прошло менее года
Миф 3
Если есть аллергия, то прививку делать нельзя
Среди противопоказаний: гиперчувствительность к компонентам вакцины, острая фаза каких-либо заболеваний или обострение хронической болезни и аллергии на составляющие вакцины
Вакцинироваться нельзя беременным и женщинам, кормящим грудью, а также несовершеннолетним
Миф 4
Прививка противопоказана пожилым и людям с хроническими заболеваниями
Именно этим категориям граждан вакцинация жизненно необходима, но проходить ее надо в период ремиссии. Также перед процедурой лучше обратиться к врачу, который подберет схему для профилактики проявления поствакцинальных реакций
Миф 5
Температура после прививки - плохой знак
В действительности температура считается естественным ответом организма на встречу с компонентом вируса и при плохом самочувствии можно пить жаропонижающие
Миф 6
После вакцинации маску можно снять
После двух этапов вакцинации человеку стоит продолжать носить маску в общественных местах, так как прививка не дает полной защиты от вируса.
Если вакцинированный человек все же заболеет, то он будет заразен
Миф 7
Вакцина недостаточно исследована и сделана слишком быстро
Препарат успешно испытали сначала на лабораторных животных, а затем на добровольцах, тем самым доказав его безопасность. Вакцина переносится организмом «так же, как прививка»
Миф 8
Легче переболеть, чем вакцинироваться
Совершенно непонятно, как будет протекать болезнь. Коронавирус опасен и избирателен. Кто-то переносит его бессимптомно, а для кого-то это закончится летальным исходом
После вакцинации при встрече с вирусом вы не заболеете, либо болезнь будет протекать бессимптомно или в легкой форме
Миф 9
Вакцинация влияет на репродуктивную функцию человека
Вакцина «Спутник-V» - аденовирусный вектор. Существует огромная доказательная база в отношении безопасности вакцины, в которых используются аденовирусные векторы. Они безопасны в отношении репродуктивной системы человека.
Это было доказано на десятках тысяч добровольцев