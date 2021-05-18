Девять мифов о вакцинации: страх бездетности, дефицит антител и масочная свобода

Миф 1

В вакцине присутствует вирус



В вакцинах, которые вводят в организм человека, нет самого коронавируса. Лишь его один ген, который не может вызвать заболевание

От вакцины заразиться невозможно







Миф 2

Антитела после прививки быстро исчезают



Исследования показывают, что антитела к коронавирусу формируются минимум на 3-4 месяца. Пока невозможно достоверно определить, сколько именно сохраняются антитела, так как с момента наблюдения за переболевшими и вакцинированными прошло менее года



Миф 3

Если есть аллергия, то прививку делать нельзя



Среди противопоказаний: гиперчувствительность к компонентам вакцины, острая фаза каких-либо заболеваний или обострение хронической болезни и аллергии на составляющие вакцины

Вакцинироваться нельзя беременным и женщинам, кормящим грудью, а также несовершеннолетним







Миф 4

Прививка противопоказана пожилым и людям с хроническими заболеваниями



Именно этим категориям граждан вакцинация жизненно необходима, но проходить ее надо в период ремиссии. Также перед процедурой лучше обратиться к врачу, который подберет схему для профилактики проявления поствакцинальных реакций







Миф 5

Температура после прививки - плохой знак



В действительности температура считается естественным ответом организма на встречу с компонентом вируса и при плохом самочувствии можно пить жаропонижающие



Миф 6

После вакцинации маску можно снять



После двух этапов вакцинации человеку стоит продолжать носить маску в общественных местах, так как прививка не дает полной защиты от вируса.

Если вакцинированный человек все же заболеет, то он будет заразен







Миф 7

Вакцина недостаточно исследована и сделана слишком быстро



Препарат успешно испытали сначала на лабораторных животных, а затем на добровольцах, тем самым доказав его безопасность. Вакцина переносится организмом «так же, как прививка»



Миф 8

Легче переболеть, чем вакцинироваться



Совершенно непонятно, как будет протекать болезнь. Коронавирус опасен и избирателен. Кто-то переносит его бессимптомно, а для кого-то это закончится летальным исходом

После вакцинации при встрече с вирусом вы не заболеете, либо болезнь будет протекать бессимптомно или в легкой форме







Миф 9