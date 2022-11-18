Девять лет получил житель РТ, спонсировавший террористов из «Катиба Таухид валь-Джихад»*

В Татарстане вынесен приговор пособнику террористов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Как было установлено сотрудниками УФСБ России по региону, 26-летний житель Татарстана осуществил переводы денег боевикам «Катиба Таухид валь-Джихад»* в Сирию.

Фото: © пресс-служба УФСБ России по РТ

Злоумышленник был задержан. У него изъяты средства связи, симки и документы, подтверждающие денежные переводы.

Фото: © пресс-служба УФСБ России по РТ

Суд признал татарстанца виновным по статье «Содействие террористической деятельности» и назначил ему 9 лет лишения свободы, шесть из которых он проведет в колонии строгого режима.

*международное террористическое сообщество, деятельность которого запрещена на территории РФ.

