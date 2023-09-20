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Руc Тат
Происшествия 20 сентября 2023 11:15

Девять лет колонии дали парню из Альметьевска за закладку полкилограмма синтетики

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Альметьевская городская прокуратура поддержала обвинение против 20-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде установили, что с 15 по 29 мая парень, действуя в сговоре с неизвестным, разместил более полукилограмма синтетики в 8 тайниках в Альметьевске.

Вещества обнаружили и изъяли правоохранители.

Свою вину парень признал. Ему назначили 9 лет колонии строгого режима.

#торговля наркотиками
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