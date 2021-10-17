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Ру Тат
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17 октября 2021  17:30
Cергей Гаврилов

Девять игроков «Динамо-Ак Барс» в сборной России по хоккею на траве

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 В составе сборной России к квалификационным матчам чемпионата мира 2023 года готовятся 9 игроков казанского «Динамо-Ак Барс», действующего чемпиона России.

Сборная страны по хоккею на траве с 8 октября проводит тренировочный сбор в Алексине Тульской области. Для подготовки к матчам в сборную страны вызваны 9 динамовцев Казани: вратарь Иван Ожерельев, защитники Семен Матковский и Денис Щипачев, полузащитники Николай Янкун, Александр Гилев и Денис Стариенко, нападающие Павел Голубев, Алексей Соболевский и Ильфат Замалутдинов.

Надо добавить, что еще двое казанцев – вратарь Марат Гафаров и нападающий Линар Фаттахов – из-за травм не смогли отправиться на сборы.

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