Девять городов Татарстана и село Свияжск могут быть обновлены в течение двух лет

Фото: улица Ленина в Чистополе / Институт развития городов Татарстана.

В 2024 году от Татарстана отправят 10 заявок на Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений. Это Агрыз, Азнакаево, Арск, Бугульма, Зеленодольск, Мензелинск, Менделеевск, Тетюши, Чистополь и село Свияжск. В случае победы общественные пространства в этих городах появятся уже в 2025-2026 годах, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Института развития городов РТ.

Всего в 2024 году команда Татарстана подает на конкурс 10 заявок, 4 из которых новые:

Агрыз: улицы Вокзальная и Ометова.

Вокзальная – первая улица, которую видит любой гость города. Большая часть жителей работают в железнодорожной индустрии, и их путь от дома до работы всегда проходит через нее. Поэтому важно, с одной стороны, сформировать положительное первое впечатление, а с другой — создать комфортный пешеходный маршрут от вокзала прямо в парк «Орешник» для туристов и жителей района.

Агрыз: улица Вокзальная

Арск: территория «Исторического квартала».

Это настоящий культурный и социальный центр города, где жители ежедневно гуляют, делают покупки, получают услуги. Благоустройство поможет раскрыть пространство для туристов и соединить комфортными маршрутами благоустроенные улицы Коммуны, Большую и парк «Казан Су».

Зеленодольск: исторический квартал «Полукамушки».

Это ядро уникальности Зеленодольска, культурный и промышленный центр с вековой историей. Сначала дома были каменные, а потом к ним пристроили деревянные вторые этажи — так и появилось название Полукамушки. Здесь жили промышленные и культурные деятели, но недавно дома расселили и начали реконструкцию.

Территория может стать культурным центром с музеями, галереями и местами отдыха для всей семьи. Для этого нужно разработать единый проект благоустройства с учетом мнения жителей и исторического контекста.

Зеленодольск: исторический квартал «Полукамушки»

Чистополь: улица Ленина.

Это исторический центр, где находятся многие социальные учреждения: детские сады, ведомства и музеи. А еще здесь более 20 памятников истории и культуры. Территория популярна и у жителей, и у гостей города.

В 2022 году недалеко от улицы Ленина благоустроили Центральную площадь. Новое пространство может стать продолжением пешеходного маршрута, а еще — создать для жителей новую среду для проведения городских праздников и ежедневных прогулок в историческом квартале.

Все территории выбрали жители Татарстана в ходе голосования на сайте park.tatar, которое проходило с 28 февраля по 19 марта.

Арск: территория «Исторического квартала»

6 заявок будут поданы повторно — они не победили в конкурсе по итогам решения конкурсной комиссии в 2023 году, но в этом году команда Татарстана посмотрит на них иначе: проанализируют изменения за год, изменят подходы, поменяют некоторые решения и подадут на конкурс:

Азнакаево: «ЦПКиО — Центральный Парк Контакта и Открытий. Благоустройство территории парка им. Р.К. Ишкаева и Городского стадиона»;

Бугульма: «Второй центр. Благоустройство главной исторической улицы Ленина»;

Мензелинск: «Путь от придорожной к комфортной городской среде. Благоустройство улицы Кариева»;

Менделеевск: Центральный парк «на поселке»;

Тетюши: «Диалог поколений — возрождение улицы Малкина»;

Село Свияжск: «Свияжск. Верхний променад берега Свияги».

Команда Татарстана уже приступает к формированию заявок и проводит первые общественные обсуждения: информация о них появится на сайтах администраций городов и сел-участников.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию«, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».