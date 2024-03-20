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Девять городов Татарстана и село Свияжск могут быть обновлены в течение двух лет
В 2024 году от Татарстана отправят 10 заявок на Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений. Это Агрыз, Азнакаево, Арск, Бугульма, Зеленодольск, Мензелинск, Менделеевск, Тетюши, Чистополь и село Свияжск. В случае победы общественные пространства в этих городах появятся уже в 2025-2026 годах, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Института развития городов РТ.
Всего в 2024 году команда Татарстана подает на конкурс 10 заявок, 4 из которых новые:
- Агрыз: улицы Вокзальная и Ометова.
Вокзальная – первая улица, которую видит любой гость города. Большая часть жителей работают в железнодорожной индустрии, и их путь от дома до работы всегда проходит через нее. Поэтому важно, с одной стороны, сформировать положительное первое впечатление, а с другой — создать комфортный пешеходный маршрут от вокзала прямо в парк «Орешник» для туристов и жителей района.
- Арск: территория «Исторического квартала».
Это настоящий культурный и социальный центр города, где жители ежедневно гуляют, делают покупки, получают услуги. Благоустройство поможет раскрыть пространство для туристов и соединить комфортными маршрутами благоустроенные улицы Коммуны, Большую и парк «Казан Су».
- Зеленодольск: исторический квартал «Полукамушки».
Это ядро уникальности Зеленодольска, культурный и промышленный центр с вековой историей. Сначала дома были каменные, а потом к ним пристроили деревянные вторые этажи — так и появилось название Полукамушки. Здесь жили промышленные и культурные деятели, но недавно дома расселили и начали реконструкцию.
Территория может стать культурным центром с музеями, галереями и местами отдыха для всей семьи. Для этого нужно разработать единый проект благоустройства с учетом мнения жителей и исторического контекста.
- Чистополь: улица Ленина.
Это исторический центр, где находятся многие социальные учреждения: детские сады, ведомства и музеи. А еще здесь более 20 памятников истории и культуры. Территория популярна и у жителей, и у гостей города.
В 2022 году недалеко от улицы Ленина благоустроили Центральную площадь. Новое пространство может стать продолжением пешеходного маршрута, а еще — создать для жителей новую среду для проведения городских праздников и ежедневных прогулок в историческом квартале.
Все территории выбрали жители Татарстана в ходе голосования на сайте park.tatar, которое проходило с 28 февраля по 19 марта.
6 заявок будут поданы повторно — они не победили в конкурсе по итогам решения конкурсной комиссии в 2023 году, но в этом году команда Татарстана посмотрит на них иначе: проанализируют изменения за год, изменят подходы, поменяют некоторые решения и подадут на конкурс:
- Азнакаево: «ЦПКиО — Центральный Парк Контакта и Открытий. Благоустройство территории парка им. Р.К. Ишкаева и Городского стадиона»;
- Бугульма: «Второй центр. Благоустройство главной исторической улицы Ленина»;
- Мензелинск: «Путь от придорожной к комфортной городской среде. Благоустройство улицы Кариева»;
- Менделеевск: Центральный парк «на поселке»;
- Тетюши: «Диалог поколений — возрождение улицы Малкина»;
- Село Свияжск: «Свияжск. Верхний променад берега Свияги».
Команда Татарстана уже приступает к формированию заявок и проводит первые общественные обсуждения: информация о них появится на сайтах администраций городов и сел-участников.
Фото и рендеры: Институт развития городов Татарстана.
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