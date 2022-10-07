Девять членов ОАГ не поддержали резолюцию, осуждающую действия РФ на Украине
Девять стран — членов Организации американских государств на ежегодном собрании ОАГ не поддержали резолюцию, осуждающую специальную военную операцию России на Украине. Это следует из сообщения, размещенного в Twitter’е организации.
Документ под названием «О последовательных призывах к прекращению российской агрессии на Украине» представил министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро.
В резолюции говорится о необходимости призвать власти РФ «прекратить боевые действия и вывести войска и военную технику из Украины <...> и вернуться на путь диалога и дипломатии», пишет газета La Republica.
Не выступили в поддержку документа следующие члены ОАГ: Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины.
При этом резолюцию поддержали Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Гаити, Гайана, Гватемала, Гренада, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соединенные Штаты, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор и Ямайка.
В апреле Совет ОАГ приостановил статус России как страны — наблюдателя при организации из-за конфликта на Украине. Двадцать пять государств поддержали это решение, восемь воздержались, ни одно не выступило против.