Девять человек спасли из горящей высотки в Казани

В десятиэтажном доме на улице Аббасова в Казани вспыхнул пожар, охвативший квартиру на шестом этаже, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Несмотря на небольшую площадь возгорания – всего 3 квадратных метра, ситуация грозила обернуться трагедией для жильцов верхних этажей.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось не только быстро локализовать и потушить огонь, но и спасти девять человек, включая одного ребенка. Спасатели, используя специальное оборудование для защиты от дыма, эвакуировали людей с верхних этажей здания.

Профессионализм огнеборцев позволил избежать жертв и пострадавших в этом инциденте. В настоящее время специалисты выясняют причины возникновения пожара.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.