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Ру Тат
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Происшествия
12 августа 2022  21:50
Павел Климчак

Легковушка и «буханка» столкнулись в РТ, двое из пострадавших получили серьезные травмы

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Авария произошла сегодня вечером в Черемшанском районе республики, около села Кутема. Здесь лоб в лоб столкнулись легковушка Hyundai и УАЗ. В результате столкновения «буханка» перевернулась на крышу.

Фото: очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы случившегося, в УАЗе было восемь человек – всех их забрала на осмотр подъехавшая на место ДТП бригада скорой помощи, двое из них были в тяжелом состоянии. Из легковушке к медикам обратился только один человек.

#ДТП
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