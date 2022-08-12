Легковушка и «буханка» столкнулись в РТ, двое из пострадавших получили серьезные травмы

Авария произошла сегодня вечером в Черемшанском районе республики, около села Кутема. Здесь лоб в лоб столкнулись легковушка Hyundai и УАЗ. В результате столкновения «буханка» перевернулась на крышу.

Фото: очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы случившегося, в УАЗе было восемь человек – всех их забрала на осмотр подъехавшая на место ДТП бригада скорой помощи, двое из них были в тяжелом состоянии. Из легковушке к медикам обратился только один человек.