Девять человек пострадали при атаке ВСУ на Калужскую область

При атаке украинских БПЛА на Калужскую область пострадали 9 человек, пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Владислава Шапшу.

«Враг нанес удар по инфраструктуре города (Калуги – прим. Т-и), в результате есть пострадавшие и повреждения. К сожалению, ранения получили девять человек, пять из которых госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии», – написал он.

Медики уже оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. На местах работают оперативные службы.

Всего над регионом сбили 26 БПЛА, сообщил Шапша.