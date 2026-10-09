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Происшествия 9 октября 2026 08:27

Девять человек пострадали при атаке ВСУ на Калужскую область

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При атаке украинских БПЛА на Калужскую область пострадали 9 человек, пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Владислава Шапшу.

«Враг нанес удар по инфраструктуре города (Калуги – прим. Т-и), в результате есть пострадавшие и повреждения. К сожалению, ранения получили девять человек, пять из которых госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии», – написал он.

Медики уже оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. На местах работают оперативные службы.

Всего над регионом сбили 26 БПЛА, сообщил Шапша.

#атака БПЛА
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