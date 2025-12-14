Девять человек пострадали, двое погибли при стрельбе в университете США

Не менее двух человек погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы на территории Брауновского университета в США 13 декабря. Об этом сообщил мэр Провиденса (штат Род-Айленд) Бретт Смайли.

Как передает ТАСС, число пострадавших увеличилось после того, как был выявлен еще один раненый студент. Его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Все пострадавшие и погибшие – студенты университета.

Инцидент произошел возле здания Barus & Holley, где размещаются инженерная школа и физический факультет. На месте работают сотрудники ФБР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что был проинформирован о случившемся. Изначально он сообщил о задержании подозреваемого, однако позже уточнил, что полиция университета отменила эту информацию – злоумышленник по‑прежнему не задержан. Расследование продолжается.