Девять человек погибли от отравления угарным газом с начала года в Татарстане

С начала года в Татарстане от отравления угарным газом погибли девять человек. Об этом в беседе с «Татар-информом» после заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Кабмине РТ сообщил заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан Ирек Шайдуллин.

Он отметил, что в целом обстановка с отравлениями угарным газом и взрывами в жилых домах в России складывается напряженной. Напомним, что в начале декабря взрывы произошли в Нижневартовске, Ярославле, Нижегородской и Астраханской областях.

«В Татарстане с начала года с угарным газом были связаны более 40 происшествий, 33 из них произошли в отопительный сезон. В некоторых случаях, утечка газа происходит из-за беспечности самих людей, которые не соблюдают требования безопасности», – отметил в беседе с корреспондентом Ирек Шайдуллин.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

В целях профилактики несчастных случаев приборы в домах и квартирах проверяют сотрудники газовых служб. Кроме того, меры безопасности должны соблюдать и сами жильцы. Для этого достаточно внимательно прочитать инструкцию к приборам и неукоснительно соблюдать все правила, добавил Шайдуллин.

