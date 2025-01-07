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Девять человек погибли из-за землетрясения в Тибете
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Девять человек погибли в результате сильного землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР.
Как сообщает ТАСС, разрушены многие здания. Местные власти организовали поисково-спасательные работы.
Сейчас проводится эвакуация жителей из-за опасности возникновения повторных подземных толчков.
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