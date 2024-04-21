Девушку из Казани признали лучшей танцовщицей в телеконкурсе «Большой балет»

Выпускницу казанского хореографического училища (КХУ) и солистку Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Камиллу Исмагилову признали лучшей танцовщицей пятого сезона конкурса «Большой балет». Трансляцию передачи провели на телеканале «Россия — Культура». Отметим, что девушка танцевала с партнером – своим мужем Субедеем Дангытом.

«Для меня это очень неожиданно, такого исхода я точно не ожидала. Мне очень приятно, что вы так оценили все показанное здесь нами. Спасибо большое всей команде, спасибо дорогие друзья», - поблагодарила Исмагилова.

Приз за актерское дарование, за красивое исполнение своих номеров получил еще один казанец, Никита Ксенофонтов. Парень много лет работал в Новосибирском театре оперы и балета.

«Для меня этот приз – самый ценный, потому что я хочу дальше развиваться не только как технический танцовщик, но и как артист балета. Очень ценно, что я получил такую награду», - поделился Ксенофонтов.

Отметим, что всего в конкурсе поучаствовали 16 молодых артистов из ведущих театров страны, ближнего зарубежья и Кубы.